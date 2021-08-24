《經濟通通訊社２４日專訊》碧桂園（０２００７）公布，截至今年６月底止中期，純利
１４９﹒９６億元（人民幣．下同），按年增加６﹒１１％，每股基本盈利０﹒６９元，派中期
息２０﹒９８分，按年升４﹒２％，佔公司股東應佔核心淨利潤總額的３１％。
期內，收入２３４９﹒３億元，按年增加２７﹒０２％；毛利４６２﹒８４億元，按年增加
３﹒１１％。（ｓｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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24/08/2021 12:30
碧桂園（２００７）中期純利增６％，派中期息２０﹒９８分人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》碧桂園（０２００７）公布，截至今年６月底止中期，純利
１４９﹒９６億元（人民幣．下同），按年增加６﹒１１％，每股基本盈利０﹒６９元，派中期
息２０﹒９８分，按年升４﹒２％，佔公司股東應佔核心淨利潤總額的３１％。
期內，收入２３４９﹒３億元，按年增加２７﹒０２％；毛利４６２﹒８４億元，按年增加
３﹒１１％。（ｓｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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