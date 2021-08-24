【企業盈警】順風潔能（１１６５）料中期虧損最多４２００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》順風潔能（０１１６５）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不超過４２００萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損４﹒６９億元有所收窄。

該集團指，虧損下降主因去年同期６項出售事項確認減值虧損約２﹒１４億元，以及就

２０１９年出售事項虧損３２００萬元，但今年上半年則並無確認相關虧損，而且財務費用下降

至約２﹒９億元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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