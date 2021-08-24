【企業盈喜】天鴿控股（０１９８０）料中期純利增３﹒７倍

《經濟通通訊社２４日專訊》天鴿控股（０１９８０）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約１﹒７４億元人民幣，比去年同期增加約３﹒７倍。

該集團指，純利增加主因按公平值計入損益金融資產公平值收益淨額及出售附屬公司收益大

幅增加。純利增加包括來自持續經營及終止經營業務的純利。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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