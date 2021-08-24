【企業盈警】中國上城（２３３０）料中期轉虧最多１０００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國上城（０２３３０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎５００萬元（人民幣．下同）至１０００萬元，去年同期純利１６２萬元。

該集團指，收益料降５１％及業績預期減少主要由於首個茂名項目大部分已開發物業於過往

年度出售，故物業銷售收益減少，及第二個茂名項目仍處於開發階段，期內並無錄得相關收益所

致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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