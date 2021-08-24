【企業盈警】上海証大（００７５５）料中期虧損降２７％

《經濟通通訊社２４日專訊》上海証大（００７５５）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損按年下降約２７％。
該集團指，佔虧損預期會減少主因期內毛利增加約４０％，以及期內錄得投資物業公允價值
收益，而去年同期錄得投資物業公允價值虧損。（ｗｈ）
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