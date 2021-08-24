【企業盈喜】和泓服務（０６０９３）料中期綜合溢利升逾１倍

《經濟通通訊社２４日專訊》和泓服務（０６０９３）公布，預期截至６月３０日止中期綜

合溢利及全面收益總額按年升逾１倍，至逾４３４０萬元人民幣。

該集團指，純利上升主因在管項目及總建築面積增加及新收購附屬公司帶來的財務影響。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）



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