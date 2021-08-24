【企業盈警】立基工程（０１６９０）料中期虧損最多４５０萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》立基工程（０１６９０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎２５０萬至４５０萬元，比去年同期虧損２１０萬元有所擴大。

該集團指，虧損上升主因激烈的市場競爭，提供具競爭力的投標價以維持其市場份額，導致

屋宇設備工程分部的毛利率減少及淨虧損增加

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動