【企業盈警】海升果汁（００３５９）料中期虧損１﹒６５億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》海升果汁（００３５９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損約１﹒６５億元人民幣，比去年同期虧損約８５００萬元人民幣有所擴大。
該集團指，有關虧損預期增加乃主要歸因於財務成本增加以及銀行及其他借款增加及政府補
貼的減少和出售若干生產性植物及其相關設備的虧損。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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