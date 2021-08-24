【企業盈警】虎視傳媒（０１１６３）料中期純利跌４０％

《經濟通通訊社２４日專訊》虎視傳媒（０１１６３）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌約４０％，至約１３９８萬元人民幣。

該集團指，有關減少主因期內銷售成本預期增加，歸因於為滿足增加的廣告供應而增購廣告

庫存，導致流量獲取成本增加，以及因發展內地市場及加強服務能力，聘用的優化師及設計師人

數增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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