【企業盈警】華鼎集團（０３３９８）料中期盈轉虧最多１億元

《經濟通通訊社２４日專訊》華鼎集團（０３３９８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不多於１億元，去年同期純利１３９０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因收益及毛利因ＣＯＶＩＤ－１９疫情後內地經濟穩步復甦均錄得輕

微增長，但期內並無出售浙江浩然置業２９％股權的非經常性收益，去年同期確認為其他收入約

１﹒９３億元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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