【企業盈喜】鈞濠集團（００１１５）料中期虧轉賺７１０萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》鈞濠集團（００１１５）公布，預期截至６月３０日止中期溢

利約７１０萬元，去年同期虧損約１９６０萬元。

該集團指，預期表現好轉主因期內確認深圳房地產項目深圳棕科雲端項目之住宅單位銷售收

益，而去年同期該項目並無產生銷售收益。

該集團預期於本月尾公布業績。（ｗｈ）



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