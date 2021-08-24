【新冠肺炎】全球疫情簡訊：新加坡確診反彈，胡志明大封城

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

２１３﹐３８６﹐１０１人，每日新增確診人數７３８﹐２８２人，其中新加坡單日新增反彈至

近百例，越南胡志明市開始新一輪為期兩周的「全面封城」，４﹒２萬軍隊入城維持秩序；治癒

人數１９０﹐９４７﹐６２５人；死亡４﹐４５５﹐２５０人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ３２４７４７７３ ２５４６７ ３１７２０１１２ ４３５０５０

土耳其 ６２３４５２０ １８８５７ ５７２４３８２ ５４７６５

伊朗 ４７１５７７１ ３８６５７ ３９６１０２４ １０２６４８

印尼 ３９８９０６０ ９６０４ ３５７１０８２ １２７２１４

伊拉克 １８３２２４０ ７１５１ １６６８３１０ ２０２６２

菲律賓 １８６９６９１ １２０４５ １７０９７２４ ３２２６４

孟加拉國 １４６７７１５ ５７１７ １３７２８５６ ２５３９９

馬來西亞 １５７２７６５ １７６７２ １２９７７２３ １４３４２

日本 １３０１０６５ １０６７００８ １５６４４

泰國 １０８３９５１ １７１６５ ８８１８２９ ９７８８

沙特阿拉伯 ５４２３５４ ３６０ ５２９３７７ ８４９０

巴基斯坦 ３２７６３４ １３２４ ３１４７７０ ３６４２

韓國 ２３９２８７ １５０５ ２０９１９３ ２２２８

中國內地 ９４６８７ ３５ ８８４１７ ４６３６

新加坡 ６６５７６ ９８ ６５７００ ５０

中國台灣 １５９３８ ６ １４８８８ ８２９

歐洲

俄羅斯 ６７８５３７４ ３８２８７ ６０５３５０３ １７７６１４

法國 ６６２４７７７ ５１６６ ６０６５２１３ １１３４１９

英國 ６５２４５８１ ３１６７５ ５０９８１５２ １３１６８０

西班牙 ４７９４３５２ ２３８９９ ４１６５９２１ ８３３３７

意大利 ４４８８７７９ ４１６６ ４２２４４２９ １２８７９５

德國 ３８８１５７９ ５５５５ ３７０６２００ ９２４９７

烏克蘭 ２２７５８６３ ６９２ ２２０１７７８ ５３５０１

美洲

美國 ３８８１４５９６ ２６９４５２ ３０５７０２２９ ６４６６６７

巴西 ２０５８３９９４ １３１０３ １９４７９９４７ ５７４９４４

阿根廷 ５１３９９６６ ６１３５ ４８２２４２０ １１０６０９

墨西哥 ３２３１６１６ ６５４３ ２５７１９８１ ２５３５２６

智利 １６３４３９４ ５７８ １５９０９７３ ３６６８８

加拿大 １４７３６２４ ４８１１ １４２２５７６ ２６８１４

非洲

南非 ２６９８６０５ ７６３２ ２４５５９９８ ７９５８４

埃及 ２８６５４１ １８９ ２３６０７５ １６６７６

其他

各國 ４６３０７３０７ １６４７３１ ４２３８６７００ １０７１４３６

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