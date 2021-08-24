《日入而息》碧桂園半年多賺６％，科網巨企齊反彈港股升６１８點

《今天重點》﹡林鄭稱續向中央反映支持反外國制裁法本地立法實施；施政報告會交代跟進

十四五規劃發展；林鄭稱本周內公布外傭檢疫條件，安排有序來港工作；疫

苗「即日籌」將開放予１２歲以上學生

﹡碧桂園（０２００７）中期純利增６％，派中期息２０﹒９８分人幣

﹡平安好醫生（０１８３３）半年虧損擴大至８﹒８億元人民幣，不派息

﹡海底撈（０６８６２）半年虧轉盈賺９４５３萬元人民幣，不派息

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥１﹒３億元增持長實２５０﹒２５萬股

﹡據報美證交會已要求赴美上市中國企業加強披露

﹡政府擬修訂《電影檢查條例》，須考慮影片上映是否不利國家安全

﹡本港新增７宗輸入確診，５人曾在港接種疫苗



《即日市況》﹡恆指高收６１８點報２５７２７，科指升４２４點報６４４６



《深滬股市》﹡監管隱身寬鬆可期，滬綜指收升１﹒０７％成交三周高



《美元匯價》﹡投資者入市態度審慎，但仍可做多美元；歐元最新報１﹒１７３８╱４２，

日圓最新報１０９﹒６６╱６８



《公司業績》﹡嘉華國際（００１７３）中期純利跌７０％，派息７仙

﹡碧桂園（０２００７）中期純利增６％，派中期息２０﹒９８分人幣

﹡保寶龍（０１８６１）中期少賺７６％至７０９萬元，派息０﹒３６仙

﹡恆宇（０２４４８）中期賺３８１６萬澳門元，升５３％，不派息

﹡科濟藥業（０２１７１）中期虧損擴大至４３﹒９億元人民幣，不派息

﹡英皇鐘錶珠寶（００８８７）中期虧轉盈賺１﹒３２億元，派息０﹒５５仙

﹡永達（０３６６９）中期純利升１﹒２倍至１１﹒７２億元人民幣，不派息

﹡合景悠活（０３９１３）半年多賺１﹒５倍至３﹒１５億元人民幣，不派息

﹡安踏（０２０２０）中期純利按年升１﹒３倍，派息大增至６０港仙

﹡宏力醫療（０９９０６）中期賺１９８２萬元人民幣，升５０％，不派息

﹡杉杉品牌（０１７４９）中期虧轉盈６２８﹒２萬元人民幣，不派息

﹡味千（００５３８）半年虧轉盈４９６６萬元人民幣，息港元２﹒４仙

﹡賽迪顧問（０２１７６）中期虧轉盈１５８７﹒４萬元人民幣，不派息

﹡寶寶樹（０１７６１）半年虧損收窄至１﹒２２億元人民幣，不派息

﹡富力地產（０２７７７）中期少賺１９％，中期息０﹒１元人民幣

﹡福森藥業（０１６５２）中期純利升２５﹒７％，派息０﹒５７分

﹡德信（０２２１５）半年純利升７３﹒５％至６５１５萬元人民幣，不派息

﹡中鋁國際（０２０６８）中期虧轉盈３３６﹒６萬元人民幣，不派息

﹡中糧家佳康（０１６１０）中期生物資產公允值調整後虧損４﹒２６億元人

民幣，不派息

﹡天寶（０１９７９）半年純利升近１倍至１﹒９億元，息５﹒７仙

﹡王朝酒業（００８２８）半年純利跌８６％至１９４９萬元，不派息

﹡招金（０１８１８）中期純利跌９６％至１８１６﹒３萬元人民幣，不派息

﹡中國抗體（０３６８１）半年虧損擴大至１﹒１４億元人民幣，不派息

﹡康臣葯業（０１６８１）中期多賺２０％，中期息０﹒１港元

﹡第一服務（０２１０７）中期純利按年升１倍，不派息

﹡華興（０１９１１）中期純利升２倍至１２﹒２８億元人民幣，不派息

﹡粵豐環保（０１３８１）中期純利升３６﹒４％，派息增至５仙

﹡瑞安房地產（００２７２）中期轉虧為盈賺１３億元，派息３﹒６仙

﹡中化化肥（００２９７）中期多賺４８％，不派中期息

﹡中國金茂（００８１７）半年純利升１４％，息１２港仙

﹡永勝醫療（０１６１２）中期少賺５４％，中期息２仙，擬回購股份

﹡鴻興印刷（００４５０）半年純利升６﹒５倍，派息４港仙

﹡中國食品（００５０６）半年純利升２２﹒５％，不派息

﹡ＳＨＡＮＧＨＡＩ（００７７０）中期盈轉虧蝕３２萬美元，不派息

﹡平安好醫生（０１８３３）半年虧損擴大至８﹒８億元人民幣，不派息

﹡中國太平（００９６６）中期純利按年升７８％，不派息

﹡佳兆業資本（００９３６）半年虧轉盈賺３８８﹒１萬元，不派息

﹡金山軟件（０３８８８）中期少賺９８％，不派中期息

﹡旭日企業（００３９３）中期純利升５﹒２％至３８３８萬元，派息２仙

﹡同方友友（０１８６８）中期虧損擴至１﹒７億元人民幣，不派息

﹡陳唱國際（００６９３）中期虧轉盈２７０９萬元，派息１﹒５仙

﹡中國飛機租賃（０１８４８）中期純利跌８﹒７％，派息０﹒１５元

﹡中國外運（００５９８）中期純利按年升７８％，不派息

﹡Ｈ＆Ｈ（０１１１２）半年純利跌３０﹒２％，派息０﹒３７港元

﹡Ｋ２（０２１０８）中期純利升３３％至１３１﹒３萬坡元，不派息

﹡飛達控股（０１１００）中期多賺８６倍，派息３仙

﹡景聯（０１７５１）中期虧損擴大至１９６９﹒２萬元，不派息

﹡海底撈（０６８６２）半年虧轉盈賺９４５３萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡中國電信（００７２８）回應Ａ股兩連跌：若破發將採用「綠鞋機制」

﹡傳東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊

﹡萬達商管已向中證監遞交境外ＩＰＯ申請，將赴港上市；萬達集團表示對

ＩＰＯ融資最高達６０億美元不予回應

﹡電子煙企業艾維普思考慮來港上市，募集最少５億美元

﹡電盈（００００８）附屬投資６﹒６３億港元票據，息率為４﹒５％

﹡ＥＳＲ（０１８２１）修訂收購ＡＲＡ協議，允許實施股份購回

﹡中手游（００３０２）限制未成年人遊戲措施影響微，有信心海外市場收益

可觀

﹡中石（０１１９１）投資基金獲不可撤銷保證擔保函

﹡中銀香港（０２３８８）鄂志寰稱融入雙循環助打造香港經濟金融新優勢

﹡平安人壽回應逼員工購買保單：正在進行核查

﹡正榮服務（０６９５８）目標２０２４年營收５０億元人民幣，盈利複合年

增長逾四成

﹡金威醫療（０８１４３）售福建醫院全部股權獲利約２５１０萬元

﹡俊文寶石（０８３５１）終止供股計劃

﹡俊知（０１３００）中標中電信集團集中採購項目

﹡普匯中金（００９９７）發行１﹒４億元債券，年息６﹒５％

﹡現代牧業（０１１１７）奶牛每年自然增７％，料今年原奶價格上升幅度低

於去年

﹡第一服務控股（０２１０７）擬於公開市場回購最多１億股

﹡福森藥業（０１６５２）訂立水光針產品分銷協議

﹡葉氏化工（００４０８）下半年經營環境將較上半年更具挑戰

﹡永達汽車（０３６６９）未來三年目標二手車銷量年複合增長率不低於

３０％

﹡聯交所譴責酷派集團（０２３６９）及賈躍亭等６名前董事



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）回應爆雷事件：案件正在起訴過程中；劉平出任上

海電氣集團總裁，曾任光明集團總裁

﹡新天綠能（００９５６）獲批非公開發行不超過１１﹒５５億股新股



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）更改每手買賣單位至每手２００股

﹡王傳福卸任比亞迪物業董事長，李慧接任

﹡富力地產（０２７７７）派息暫以安全為主，冀三條紅線明年達標



《中國要聞》﹡北京住房租賃條例公開徵意見，房租上漲過快可調控

﹡北京獲批氫燃料電池汽車示範城市

﹡北京環球度假區９月１日試運行，僅向受邀客人開放

﹡全球可持續交通大會１０月在京召開

﹡習近平到河北省塞罕壩機械林場月亮山考察；習近平調研河北：把綠色經濟

和生態文明發展好

﹡郵政局表示推進「快遞進村」，解決農產品銷售難問題

﹡鐵路局表示推動時速４００公里級高鐵等科技研發和應用

﹡上海中原表示滬新房成交面積連續兩周縮水

﹡寧德時代於上海成立新能源公司，註冊資本１億元

﹡滬消保委主任會見字節跳動高管，強調保護消費者權益

﹡東莞推「三限房」建設分配試點方案

﹡人工關節高值耗材國家集採將於９月１４日啟動；人行表示促進共同富裕為

著力點，加快制定金融穩定法；人行孫輝稱落實「凡是外匯能做的，人民幣

都能做」

﹡國務院表示建立扶持個體工商戶發展部際聯席會議制度

﹡管濤稱下半年經濟下行壓力明顯加大，人幣匯率承壓

﹡廣東省財政廳將在澳門組建人民幣地方政府債承銷團

﹡工信部表示推進車聯網大規模試驗和商用部署

﹡大家保險股權掛牌再延期，意向受讓方難求

﹡工銀理財產品規模業內首家突破１﹒７萬億元

﹡公募基金總規模再創歷史新高，達２３﹒５４萬億元人民幣

﹡財政部表示１－７月全國發行地方政府債３９９７９億元

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡官媒表示下半年宏觀政策要更加積極主動發力

﹡合肥擴二手房限購區域，建立熱點學區房指導價機制

﹡銀川收緊樓市政策，戶籍居民限購２套滿三年方可轉讓

﹡廣州８月新房成交量料或創年內新低

﹡上海「十四五」期間將穩步推進數字人民幣試點；上海國際金融中心「十四

五」規劃：提高上海價格使用；上海將率先探索綠色金融改革創新；上海到

２０２５年金融市場規模將達２８００萬億元人民幣

﹡據報中國石油與土庫曼斯坦達成協議，可獲５１０億立方米天然氣

﹡上海金融局長表示積極準備資本市場金融科技創新

﹡深圳擬組地方債承銷團赴港發債，規模不逾５０億元人民幣

﹡中汽協表示８月上中旬重點企業汽車生產同比跌３４％

﹡傳綠地控股裁員４０％，知情人士表示確有優化人員動作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，據報台灣向美國洽購反潛直升機



《其他消息》﹡林鄭稱續向中央反映支持反外國制裁法本地立法實施；施政報告會交代跟進

十四五規劃發展

﹡朱牧民辭任香港民主委員會總監

﹡消息指支聯會常委通過解散決議，待會員大會通過

﹡選委會分組選舉網上候選人簡介會周四晚舉行

﹡光復元朗發起人鍾健平保釋被拒，案件下月轉區院審理

﹡金管局表示特殊情況下機構仍可發行美元Ｌｉｂｏｒ新合約

﹡陳茂波稱十四五規劃下將深化與內地金融市場的互聯互通

﹡政府擬修訂《電影檢查條例》，須考慮影片上映是否不利國家安全

﹡民主黨羅健熙稱９月會員大會決定是否參選

﹡世邦魏理仕成功獲發物業管理公司牌照

﹡深股通額度全日用近２９億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

６９億元，陸股通淨流入５３億元

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ用戶量突破４０萬



《大國博弈》﹡賀錦麗指責中國持續在南海進行脅迫和威懾行為

﹡據報美證交會已要求赴美上市中國企業加強披露

﹡據報歐盟擬補貼稀土生產，減少依賴中國



《重拳監管》﹡官媒狠批「唯流量」是股歪風，斥流量明星德不配位

﹡恆大陷債務危機被約談，官媒表示防控金融風險不容例外

﹡被中國大整頓嚇壞，新興市場ＥＴＦ連續兩周資金出逃

﹡滴滴出行據報暫停在英歐推出服務

﹡網信辦表示關鍵信息基礎設施安保條例並非針對境外上市；關鍵信息基礎設

施面臨網絡安全形勢嚴峻複雜

﹡公安部就關鍵信息基礎設施安全突出問題開展專項整治

﹡上海發布雙減細則：校外培訓收費納入政府指導價管理



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗輸入確診，５人曾在港接種疫苗

﹡林鄭稱本周內公布外傭檢疫條件，安排有序來港工作；疫苗「即日籌」將開

放予１２歲以上學生

﹡駐英使館強烈譴責英國播放的病毒溯源專題片影射中國

﹡廠商會會長史立德稱沒必要強制接種疫苗

﹡酒店業主聯會表示荃灣絲麗酒店將專門接待外傭檢疫

﹡澳門大學下月１５日起全面恢復面授教學

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