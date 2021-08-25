《日出而作》納指見萬五點破頂，中概股及經濟重啟股造好

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５３６６．２６ 升 ３０．５５點╱０．０９％

標普５００ ４４８６．２３ 升 ６．７０點╱０．１５％

納斯達克 １５０１９．８０ 升 ７７．１５點╱０．５２％

倫敦富時１００ ７１２５．７８ 升 １６．７６點╱０．２４％

法蘭克福ＤＡＸ １５９０５．８５ 升 ５３．０６點╱０．３４％

巴黎ＣＡＣ４０ ６６６４．３１ 跌 １８．７９點╱０．２８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．７５，歐元兌美元１．１７５５



《最新資訊》﹡納指及標普創新高，中概股急升

﹡美元走軟，美國推動疫苗接種市場風險偏好降溫

﹡王毅與荷蘭外交大臣通話，批美方病毒溯源有政治目的

﹡文業（０１８０２）料中期轉賺最少２０００萬人幣

﹡富道集團（０３８４８）料中期純利增最多１倍

﹡曠世控股（０１９２５）料中期純利升２﹒３倍

﹡米格國際（０１２４７）料中期虧損減２５％

﹡東陽光藥（０１５５８）料中期虧損最多５﹒６億人幣

﹡威訊（０１０８７）料中期虧損最少１０００萬人幣

﹡星宇（０２３４６）料中期純利２５０萬人幣，跌９５％

﹡高銀金融（００５３０）料中期虧損減逾８１％

﹡廣州基金（０１３６７）料中期虧損最少９００萬元

﹡聯易融科技（０９９５９）料中期虧損１３０億人幣

﹡聯眾國際（０６８９９）料中期虧損３１００萬人幣

﹡股市攀升市場避險風險減退，虛幣價格普遍回落

﹡上海增２例本地確診，均為此前確診病例緊密接觸者

﹡中國向越南再提供２００萬劑新冠疫苗

﹡ＩＴＰ（０８４４６）全年虧損擴大至３５０１萬元，不派息

﹡大中華金融（００４３１）中期虧損收窄至９６５２萬元，不派息

﹡中國通海金融（００９５２）獲母企轉讓武漢中央商務區股份抵償債務

﹡中國鋁業（０２６００）中期純利近３１億人幣增８５倍，不派息

﹡中軟國際（００３５４）與長安汽車戰略合作

﹡中策集團出售中國恆大優先票據，虧損４７１萬美元

﹡四海（００１２０）半年虧轉盈１２０萬元，不派息

﹡正美豐業指融資租賃業務遭欠款１５５６萬人幣，提保險理賠

﹡伊泰煤炭（０３９４８）中期純利逾２６億人幣增２﹒６倍，不派息

﹡先瑞達醫療（０６６６９）３產品獲巴西批准註冊

﹡安全貨倉（００２３７）售非實物黃金，料收益１１５萬元

﹡宏光照明（０６９０８）２５００萬美元購半導體設備商近２２％股權

﹡京東健康（０６６１８）中期虧損收窄至４﹒５５億人幣，不派息

﹡佳兆業健康（００８７６）半年虧轉盈６０６７萬元，不派息

﹡周黑鴨（０１４５８）中期虧轉盈２﹒３億人幣，不派息

﹡金朝陽（００８７８）７０００萬元售住宅單位，１３００萬元購工廈

﹡信懇智能（０１９６７）公眾持股量降至２０％，冀９月底前符規

﹡思捷（００３３０）中期虧轉盈１﹒２１億元，不派息

﹡國家市監總局批准騰訊（００７００）收購天津動漫堂股權

﹡國泰君安（０２６１１）中期純利８０億人幣增４７％，不派息

﹡國銀租賃（０１６０６）訂７﹒３億人幣保理協議

﹡第一太平（００１４２）附屬公司半年多賺兩成至３﹒４３萬億印尼盾

﹡凱升（００１０２）中期虧損收窄至１３﹒１萬元，不派息

﹡富豪（０００７８）半年虧損收窄至２﹒７６億元，不派息

﹡華住（０１１７９）第二季虧轉盈３﹒７８億人幣，不派息

﹡華夏文化（０１５６６）與未來世界（００５７２）戰略聯盟互換股份

﹡歌禮製藥公布乙肝藥物完成適應症中國橋接試驗，啟動ＩＩ期臨床試驗

﹡稻香（００５７３）中期虧損收窄至２０６３﹒９萬元，派息３仙

﹡龍資源（０１７１２）芬蘭金礦取芯鑽孔結果符預期

﹡瀛晟科學（００２０９）全資附屬收傳票遭追還２０００萬人幣

﹡麗珠醫藥（０１５１３）中期純利１０﹒６億人幣增５﹒８％，不派息

﹡耀萊集團（００９７０）建議更改名稱「新耀萊國際集團」



《國企紅籌》﹡上海實業（００３６３）３千萬人幣參與基金投資文化產業

﹡大唐新能源（０１７９８）中期純利增４２％，不派息

﹡中車時代電氣（０３８９８）Ａ股定價３１﹒３８人幣

﹡中集安瑞科（０３８９９）中期賺３﹒８億人幣，升近７８％，不派息

﹡北京建設（００９２５）底價近２０億元掛牌售物流園股權

﹡昆侖能源（００１３５）中期純利增７﹒７倍，不派息

﹡華僑城（０３３６６）中期溢利虧轉盈１８１７﹒３萬人幣，不派息

﹡瀋陽公用（００７４７）料半年稅前虧轉盈６６２萬人幣

﹡華聯國際（００９６９）料中期虧損減７０％



《神州民企》﹡ＭＩ能源（０１５５５）中期虧損收窄至３﹒０５億人幣，不派息

﹡中國忠旺（０１３３３）澄清控股股東不涉逃避關稅指控

﹡金山軟件（０３８８８）上市附屬北京金山辦公軟件中期多賺５４％

﹡順風潔能（０１１６５）逾５億人幣蝕讓太陽能發電，申請今早復牌

﹡綠城中國（０３９００）中期純利２４億人幣增１５％，不派息

﹡灣區黃金（０１１９４）注資協議失效

﹡太陽城（０１３８３）料中期轉賺最多２﹒４億人幣

﹡西王置業（０２０８８）料中期虧轉賺最少４００萬人幣

﹡西部水泥（０２２３３）料中期純利大增

﹡譚木匠（００８３７）料中期純利升最多１﹒１５倍

﹡環球智能（００３９５）料中期虧損６１７０萬人幣

﹡信陽毛尖（００３６２）折讓５﹒７％配股，淨籌４１００萬元



《中國要聞》﹡李克強指出東北全面振興須下更大力氣，推重點領域改革

﹡習近平考察調研河北省承德市

﹡人行副行長李波出任ＩＭＦ副總裁

﹡市場主體登記管理條例明年３月起施行，降低制度成本

