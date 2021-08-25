《運籌帷幄－梁業豪》ＥＴＦ與人生

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

３２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。平心而論，港股短期局勢正在加速轉好中，卻仍

未能夠令中長線投資者安心。為甚麼判斷市場這般重要呢？答案是我們要順勢而行，才能較為容

易獲利。如果說，經過認真而客觀的分析後，大家斷定後市很大機會上升；於正向ＥＴＦ與反向

ＥＴＦ間，各位會入哪一隻圖利呢？理智的選攞結果，當然是前者。

至於具槓桿效應的ＥＴＦ，可令持貨者於站對邊時增大利潤，看錯邊卻可帶來更大的虧損。

因此，我們作選擇時須更加小心。如果大家知道持有正向ＥＴＦ較容易獲利，應多不會買入反向

ＥＴＦ。於近日持續下跌的市況中，大家習慣了持有反向ＥＴＦ圖利；現時局勢開始改變，圖利

工具也該改變吧。試想，若持有反向ＥＴＦ代表沉溺於痛苦中，部分人也許仍甘於沉醉於裏面。

但若有人很努力地助你脫苦海，而你依然不肯作出改變，就等於持有兩倍反向ＥＴＦ，任由兩個

人一起面對痛苦。相反，若選擇改為持有兩倍正向ＥＴＦ，為兩個人帶來快樂，不就是理智而正

確的決定嗎？《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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