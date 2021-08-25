《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲官員亂噏

《缸邊隨筆》近日，金融市場的背景音樂╱噪音是甚麼？是美儲局在今周的Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ央行年會上，會否宣布退市、加息。



在上周，市場傾向看：會。但昨日，大家都聽到：不會。而周一，筆者文題是：《Ｊａｃｋ

ｓｏｎ Ｈｏｌｅ ＨＯＬＤ》（咪住）。為甚麼筆者會叫咪住，因為筆者唔信唱鷹的美儲局官

員們的鷹論，認為他們是亂噏。



最鷹的美儲官員之一是沃勒，他於８月２日的一個訪問中謂：「如８月和９月的就業報告，

是每月增長８０萬左右，將會使美經濟接近疫前水平，屆時美聯儲將在９月發布退市聲明。」



他更後補謂：



「對退市，我們應要行動得早、行動得快。」



「資產購買計劃，將會退得快，將會在退市開始後五、六個月內做完。」



沃勒的鷹論，是有個前提，就是８月和９月的新增就業人數是月增８０萬個職位。



媽呀！８月的就業數據要在９月３日公布，９月的就業數據要在１０月１日公布，沃勒有何

把握，作這個大膽的、極前瞻性（前瞻兩個月呀！）的估計？



作為一位重要的財經官員，講少句，無人話你啞，但千萬不要講：「如果……就會乜乜乜」

，「如果……就會物物物」，傳媒是不會強調，以至不會報道你的「如果」，而只大字報道：「

乜乜乜」，「物物物」。



事實上，８月２日之後，市場上就話：美儲局（不是沃勒）會加息了，會退市了。筆者是傳

媒人，深知不負責任的傳媒，為求搶讀者眼球是會誇大、渲染，以至誤導大眾。逢有劫案，其匪

必悍，話知匪係手無縛雞之力的道友；逢有女屍，必艷，話知婦係九旬雞皮鶴髮婆。



金融市場因不負責任美儲局官員，傳媒自８月２日掀了一轉加息退市潮，大家沽沽沽，到今

周一，到又有美儲局鷹官轉發鴿論，又由沽轉買，閣下有否在這個加息、不加息，退市、不退市

的亂局中，亂轉了一回？



８０年代伏爾克為美儲局主席時，沒有這麼多的美儲局官員出來自說自話，因為伏爾克深知

美儲局官員言論的可能影響，因此他對那些稍有異見的美儲局官員會予面談，伏爾克六呎多高，

他並不是坐在對談者對面的椅上，而是坐在枱邊，俯視着那位對談者，泰山壓頂，你服唔服，唔

服就講到你服，於是就產生了個「一言堂」，沒有異議聲音，傳媒無嘢可亂寫，這個泰山壓頂的

說服法，詳見本寫美儲局決策過程的書：《Ｓｅｃｒｅｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｅｍｐｌｅ》，

Ｔｅｍｐｌｅ是指美儲局這神廟，當年這神廟只有一個Ｇｏｄ，就是伏爾克。



伏爾克之後無論是格蘭斯班、伯南克、耶倫、鮑威爾做美儲局主席，都未夠威信搞出個一言

堂，遂出現了個，這邊廂美儲局主席在公布美儲局的集體議決，那邊廂就有美儲局官員在唱反調

。為甚麼這樣，多元化嘛，講自由嘛！獨立嘛！說白了，是沒有規章的個人主義。



這個個人主義，在美國防疫上成了障礙，就算在阿富汗的美軍上也有（【ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｍｐ﹒ｗｅｉｘｉｎ﹒ｑｑ﹒ｃｏｍ╱ｓ╱ＣｓＧＥＨｈ４１２ｋＥｅＬＥａｂ７ｌＸＮｍｗ】

觀看：駐阿富汗美軍蹭飯來了）。



＊美儲局官員功力不濟＊



市場上，也不是人人都信這些個人主義的美儲局官員的鷹論，真加息，美債息一定升，但自

８月２日起，美債息是趨跌的。債市內，分析高手如雲，他們看好，會較「官」看得多、看得全

面，亦因此，也看得較準，因為看錯了，這些債券投資者可以傾家蕩產，但美儲局官員亂噏，噏

錯了，仍可糧照出，官照做。



美儲局可能可以掌握很多數據，但數據多，不一定就可以估得準，要看這些美儲局官員的功

力，國泰君安用過去十年美聯儲在每年９月估未來三年的失業率和ＧＤＰ增長率，並與實際情況

對比，結果是：美儲局官員功力不濟。



所以，日後不要只聽美儲局官員之言，還要觀債市怎行，上周美國３０年長債息出現死亡交

叉（５０天線跌穿２００天線），就是市場給美儲局亂噏鷹官打臉。



市場怎看美息後向？明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

