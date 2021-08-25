《專家之言－何志銘》港股氣氛改善，三分一注資金部署

《專家之言》昨港股早段開報２５４２８點，升３１９點，權重股騰訊（００７００）升８

﹒８１％，報４７２元；美團（０３６９０）升１３﹒５１％，報２２１﹒８０元；阿里巴巴（

０９９８８）升９﹒４７％，報１６６﹒５元，終止九連跌之勢。午後恆指仍保持強勢一直上推

，主板股票的升跌比率為３０比１２，上升股份達１２４２隻，恆指成分股３０隻股份上升，下

跌股份２７隻，升跌比率為５２比４７，恆指收於全日最高，報２５７２７點，大升６１８點或

２﹒４６％，全日主板成交增至１７１７﹒８３億元。科指終止８連跌並跑贏恆指，報

６４４６點，亦大升４２４點或７﹒０６％。國指收報９０９８點，升２８３點或３﹒２１％。

滬、深港通南下交易均淨流入１８億元人民幣。



＊關注鮑威爾發言料不敢提及收水，內地以放水手段救經濟不變＊



本周焦點是Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行年會，聯儲局主席鮑威爾或釋放有關美國貨

幣政策的取態。按目前形勢而言，鑑於目前全球仍擔心變種病毒Ｄｅｌｔａ定會大大影響未來經

濟，筆者相信聯儲局態度布局上亦會小心行事，「收水」等字眼定不敢亂用，或會先等待８月份

經濟數據出爐後，再付諸行動相對較佳。至於數據方面，有美國７月個人消費支出（ＰＣＥ）物

價指數及美國８月密西根大學消費者信心指數終值數據。內地方面，人行行長易綱表示，要增強

信貸總量增長的穩定性，要促進實際貸款利率下行，續推進銀行資本補充工作及提高銀行信貸投

放能力，某程度上阿爺仍以放水手段去救經濟未見有變。回至港股方面而言，港股大市氣氛有改

善跡象，且有見極之低殘的科技股板塊有資金追入，似乎有見底及回穩之態，策略上可先以三分

一注資金作部署。《獨立股評人 何志銘》



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