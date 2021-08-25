【海底撈唔好撈】中期扭虧屬績佳？專家分析三大原因海底撈升唔起

《經濟通通訊社２５日專訊》多隻餐飲股上日收市後放榜，海底撈（０６８６２）及九毛九

（０９９２２）上半年虧轉盈，績前獲落鑊炒高一成！海底撈大數表面亮麗，實際暗藏旋渦，半

日急回吐近３％，淪為表現第二差藍籌！專家綜合業績及前景分析，列出三大因素限制海底撈股

價，分別為擴張過急、監管風險及估值高，又籲持有相關股份投資者可引以為鑑，趁反彈沽出較

上算！



＊海底撈擴張過急，盈利受限＊



海底撈上半年虧轉盈，賺９４５２﹒９萬元人民幣，收入按年增長１﹒０５倍至

２００﹒９４億元人民幣。細心留意，雖然期內收入增加，但盈利與去年下半年所賺的１２﹒７

億元人民幣相比，則大幅腰斬近９３％。平均翻桌率持續下降，人均消費亦按年下降４﹒８％至

１０７﹒３元人民幣。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今天在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏ

ｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，是次業績反映海底撈擴張速度過快，導致成本增加，毛利率受壓

，蠶食收入增幅。

事實上，海底撈在半年增加６６２間分店，目前共有１５９７間餐廳，業績提及員工成本飆

升７５％，主要由於員工數量增加及員工薪資水平提高。

市場有分析指，海底撈翻桌率不如理想是因產品單一，擁有兩個品牌的九毛九會否可看高一

線？

九毛九旗下擁有太二酸菜魚及九毛九山西手工面，上半年同樣虧轉盈，賺１﹒８６億元人民

幣，收入按年增１﹒１倍，營運餐廳按年多逾３０％至４１９間。兩個品牌的翻座率均輕微較去

年高，但人均消費按年跌逾３％。

九毛九早上承接昨日升勢，股價半日升４％，惟熊麗萍預測九毛九走勢與海底撈相若，只是

反彈，難以大升。



＊監管風險下，需步步為營＊



熊麗萍提醒，與民生相關企業無可避免要被中央盯著，從內地連鎖茶飲店奈雪的茶

（０２１５０）一事可看出端倪。她認為，監管消息難以預計，被針對的板塊如餐飲股，現階段

不宜過分憧憬。

奈雪的茶早前被廣州監管部門發現，產品存在預先包裝食品保存不當、冷凍等標識未達標等

問題，亦被揭店內曱甴亂爬、水果腐爛等問題，不過公司自查及監管部門突擊檢查未發現相關問

題。



＊餐飲板塊估值高，現價未算吸引＊



熊麗萍又稱，海底撈及九毛九估值一向過高，導致餐飲股作為舊經濟股，走勢卻與新經濟看

齊。雖然兩股分別自高位回落六成及三成，但市盈率仍高企，未算吸引，料海底撈反彈至３０元

遇明顯阻力，而九毛九可考慮在２７元水平抽身，不宜抱太大期望。

且看半日資金流，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》的「行業縱觀」中可見，海底撈及九毛九

為４７隻股票中，資金淨主動買入最多的首兩隻股份。在上午交易時段，海底撈已錄得約２８７

６萬元淨主動買入，佔成交金額近１０％。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比

６５：３５，反映股價下跌期間仍有大戶趁低吸納。

而九毛九大戶入市態度略較進取，大戶主動買沽比率達６６：３４，獲近３００２萬元淨主

動買入，佔成交金額近２６％。

