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即市新聞

25/08/2021 16:30

《盤後部署》觀望全球央行年會，港股阻力位２７０００點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美股中概股反彈利好市場氣氛，隔晚三大指數造好，納指和標
指破頂兼創收市新高。港股今日表現反覆，中國市場監管總局公布無條件批准經營者集中案件列
表，其中包括騰訊（００７００）收購天津動漫堂藝術發展有限公司股權案，科技股繼續造好，
恆指高開２０２點報２５９３０點，升幅擴至２５４點見２５８９２點後調頭，未能成功挑戰二
萬六關口。舊經濟股稍軟，收跌３３點或０﹒１３％，報２５６９３點，主板成交１６３３﹒４
０億元。國指報９０７６點，跌２２點或０﹒２５％。科指報６４５８點，升１２點或０﹒２％


＊明日港股大市或反覆＊

　　不少散戶坐艇多時，趁反彈沽貨實屬合理。近月尾不少公司趕在限期前公布業績，大市尚處
低位，投資者可多加留意績優股。明日晚上全球央行年會才開始，市場觀望氣氛較濃，明日港股
大市或維持反覆，短線若能收企２６０００點，上望２７０００點。
　　另外，科技股雖然今日有大幅反彈情況，但尾市升幅收窄，反映市場趁機出貨，投資者如想
入手科技股的話，相信可能仍要再等一會，待內地監管部門確實不再出手才考慮入場，特別是Ａ
ＴＭ三巨頭、百度（０９８８８）等系列股份，仍是監管的風眼位置（ｎｓ）

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