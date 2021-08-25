【阿富汗局勢】分析指國際對阿富汗援助埳入兩難局面

《經濟通通訊社２５日專訊》據路透社報道，各國加快撤離阿富汗之際，國際正面對兩難的
決擇，需要考慮和掌權的塔利班交涉，抑或棄守多年來對阿富汗的支持。
美國斯坦福大學史學教授Ｒｏｂｅｒｔ Ｃｒｅｗｓ表示，對外國機構而言，應否援助是「
悖論」命題：假如當地國立醫院救援人員繼續上班，即是為一個合法性懸疑的政權服務，但如果
不在新政權下工作，同樣將導致國家埳入崩潰。
阿富汗政府預算的７０％至８０％開支依賴國際援助，包括美國國際發展署（ＵＳＡＩＤ）
，代表一但阿富汗失去援助，將會面臨經濟崩潰。
報道指外交官和學者認為，塔利班相比１９９０年代更懂得運用媒體與網路，但卻同樣殘暴
，會公然處決異見人士，即使早前塔利班表示願與其他國家建立和平關係，承諾保障女性及媒體
權益，但路透社指，塔利班仍然禁止女性工作及上學。
華盛頓美國國際戰略研究中心的發展問題專家Ｄａｎｉｅｌ Ｒｕｎｄｅ則警告，國際社會
若不與塔利班接觸，可能會造成更大的危機，又指在１９８９年拒絕接觸的做法，導致１２年後
發生９１１事件。
世界銀行周二（８月２５日）宣布，暫停對阿富汗項目出資２０多億美元資助阿富汗的２７
個在建項目，世界銀行正密切關注當地形勢。（ｐｓ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動