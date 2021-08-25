《台股攻略－黃振宇》台股發威，收復萬七點關口

《台股攻略》美股主要指數昨晚（２４日）續創新高，刺激台股今日（２５日）跟隨上揚。

台積電帶動半導體股上升，加上盤中傳出台灣本土今日錄得新冠肺炎零確診，而航運股午市過後

掉頭上升，將加權指數推高至１７０００點之上，最終以全日最高位１７０４５點收市，大升

２２７點，成交金額則縮減至３５８７億元（新台幣．下同）。台股今日收復萬七點及半年線

１６９８０點關口，走勢強勁。

受到台積電有機會調高晶圓代工價格的影響，半導體股強力反彈。台積電收５８５元，升

１３元；聯電收６０元，升１﹒６０元；聯發科收９１１元，升２元。此外，第三代半導體（化

合物半導體）概念股成為大市焦點，ＳＥＭＩ看好台灣氮化鎵磊晶、碳化矽晶圓及碳化矽磊晶產

業鏈，研發及資本投資勢將增加，環球晶、中美晶、嘉晶、太極及昇陽半導體全面漲停收市，而

台勝科、合晶、漢磊、元晶、宏捷科及穩懋亦走勢強勁。航運股早市時段相對弱勢，但午市過後

有資金入市支持，帶動相關股份造好。貨櫃股方面，萬海航運一度逼近漲停，收２６２元，升

１８元，而長榮海運及陽明海運亦升近３％收市，分別收１４４元及１３８﹒５０元。散裝航運

股方面，慧洋─ＫＹ、四維航、台驊投控及裕民表現不俗。

電子股成交比重回升，對大市走勢絕對有正面影響，惟成交量有所縮減，預料阻力位在

１７１２０點附近。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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