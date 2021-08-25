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即市新聞

25/08/2021 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》科技股急升後引來回吐

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東
集團（０９６１８）、騰訊（００７００）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
匯控（００００５）、中國移動（００９４１）與港鐵（０００６６）。
　　港股開市後，表現較預期為佳，並未受到美指期貨從高位回落的影響。科技股買盤繼續支持
港股反彈，惟日線圖仍須進一步轉好，才能吸引更多買家入市。然而，正如筆者開市前於「投資
影音分析」內所言，昨天（２４日）科指期貨市場內，好友大戶的平舊倉套利行為啟示今天
（２５日）科技股會見頂回落，進行回吐結果，一如所料，科技指數升抵６６７１後，便顯著掉
頭回挫，返回合理值附近。最重要者，為於市況呈現回吐期間，沽盤沒有顯著增加，讓後市有機
會進一步揚升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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