《談國論企－黎偉成》統籌防範化解重大金融風險

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平

２０２１年８月１７日主持中央財經委員會第１０次會議，指出「要遵循市場化法治原則，統籌

造好重大金融風險化解工作」，很有現實和逼切需要。金融監理部委近期各自甚至聯合對網路平

台、數字經濟等，加大合法合理的監理工作力度，保障境內金融經濟的應有穩定性，才可以抵禦

美國很有可能對華進行黑心金融經濟戰。此為佳舉。



＊穩金融當使高質量發展促共富政策達效＊



在此番中央財經委員會會議，習近平所強調的主要議題是共同富裕，認為這是「社會主義本

質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共

同富裕」，而要保證經濟社會和人民的共同富裕，就要「金融是現代經濟的核心，關係發展和安

全，要遵循市場化法治化原則，統籌造好重大金融風險防範化解工作」，由是「十九大把防範化

解重大風險作為三大攻堅戰之一」。

我要指出的，是中國過去幾年幾疑在防範化解重大金融風險攻堅戰如習近平所言的取得階段

性成果，惟面對的更新和更重大的挑戰有：（一）內部的挑戰，有數字經濟及相關產業在中國迅

速的發展，５Ｇ、雲計算、人工智能等融合成為新型信息基礎設備，無疑對經濟社會的發展和素

質上的提升有良佳的貢獻，惟要注意之處有：（１）數字技術與實體經濟融合推進和網絡安全要

求與日俱增，和（２）發展初期容易造成大企業的壟斷性經營手段如「二選一」等，大與大的惡

性競爭，使中小企的生存空間明顯收窄，對消費者當是壞事。

更重大的當然是（３）有若干科技、新經濟類企業，到美國紐約股市上市，而企業的大數據

等對中國政經相關的重要資料，也許會受到美方的「檢查」，從中取得可觀的重大數據，再在經

濟和企業經營進行惡性攻擊，絕對不可不防。

至於（二）外來的風險，是在政治上，面對更是重大挑戰。此因美帝國霸權主義者仇華壓華

，從混世魔王特朗普，到陰毒成性的拜登，每天都在想如何攬炒中國，故中國要好好的保護好以

大數據為主的資料，以防美帝對華進行「滅絕性「的政經攻擊。

由是（三）中共中央會力促國務院繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」

基本方針進行工作，在十九大以來的防範化解重大金融風險攻堅戰取得階段性成果基礎底下，要

繼續守住不發生系統性金融風險底線，有利維護了國家經濟金融穩定和人民財產安全。

此亦為習近平所強調確保經濟金融大局穩定，意義十分重大，並提出四個「要」，以確保統

籌防範化解重大金融風險的政策和相關措施，能夠到位和達效，即（Ｉ）要堅持底線思維，增長

系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌造好重大金融風險防範化解工作。



＊要強化監理以嚴防美帝盜大數據攻擊＊



（ＩＩ）要務夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭

，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。

要（ＩＩＩ）落實全面從嚴治黨要求，提升金融系統幹部隊伍監管能力，提高監管數字化智

能化水平，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，加快重點領域改革，造好金融市場輿情引導

。

（ＩＶ）要加強金融法治和基礎設施建設，深化信用體系建設，發揮信用在金融風險識別、

監測、管理、處置等環節的基礎工作。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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