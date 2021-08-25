《異動股》騰訊升逾４％，中國市監總局批准其收購天津動漫堂股權

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）開升４﹒１５％，報４９１﹒６元，成交

約３６５萬股，涉資１７﹒６３億元。現價計暫連升四日，累計升幅１６﹒７１％。

中國市場監管總局公布無條件批准經營者集中案件列表，其中包括：騰訊控股（００７００

）收購天津動漫堂藝術發展有限公司股權案。

天津動漫堂２０１３年在天津市濱海新區市場和質量監督管理局登記成立。法定代表人王鵬

，公司經營範圍包括動漫產品設計、制作及技術咨詢服務等。

騰訊ＡＤＲ隔晚收６２﹒５６美元，急升９﹒４９％或５﹒４２美元。

小米（０１８１０）日內公布中期業績，開升１﹒７８％，報２５﹒７元，現價計暫連升三

日，累計升幅９﹒５９％。

根據彭博預期，小米次季營收預測為８４１﹒４４億元，按年增長５７﹒２％；調整後淨利

潤預測為５４﹒２４億元，按年增長６０﹒８％。

據聞小米在第四季將推出新手機，有助全球搶佔更大市場份額。

根據彭博一致預期，小米Ｑ２營收預測為８４１﹒４４億元，同比增長５７﹒２％；調整後

淨利潤預測為５４﹒２４億元，同比增長６０﹒８％。

現時，恆生指數報２５９３０，升２０２點或升０﹒７９％，主板成交４８﹒６０億元。國

企指數報９１９０，升９２點或升１﹒０１％。恆生科技指數報６６０９，升１６３點或升２﹒

５４％。

即月期指新報２５８８４，升２４６點，低水４６點。即月國指期貨報９１８９，升１２４

點，低水２點。即月科指期貨新報６６００，升１６０點，低水７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊 （００７００） ４９１﹒６元 升４﹒１５％

美團 （０３６９０） ２３１﹒８元 升４﹒５１％

京東集團（０９６１８） ２９５﹒０元 升５﹒３６％

百度 （０９８８８） １５２﹒８元 升４﹒５１％

小米 （０１８１０） ２５﹒７元 升１﹒７８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

