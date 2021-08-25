《異動股》京東開彈半成，本周一獲Ａｒｋ旗下的ＡＲＫＱ掃貨

《經濟通通訊社２５日專訊》京東集團（０９６１８）現價升５﹒３６％，報２９５元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅２２﹒２％。該股成交約４５萬股，涉資１﹒３１億元。

據外電隔夜數據顯示，Ａｒｋ旗下的Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ ＥＴＦ（ＡＲＫＱ）周一（２３日）買進了京東的美國存託憑證（ＡＤＲ）

。此前由於中國整頓民營企業，該基金公司幾個月來一直在拋售中國股票。

現時，恆生指數報２５９３０，升２０２點或升０﹒７９％，主板成交４８﹒６０億元。國

企指數報９１９０，升９２點或升１﹒０１％。恆生科技指數報６６０９，升１６３點或升２﹒

５４％。

即月期指新報２５８４９，升２１１點，低水８１點。即月國指期貨報９１７２，升１０７

點，低水１９點。即月科指期貨新報６５８４，升１４４點，１４５６張。

上證綜合指數報３５１７，升３點或升０﹒１０％，成交５０﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１４６５７，跌５點或跌０﹒０４％，成交６０﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２９５﹒００元 升５﹒３６％

京東物流（０２６１８） ２７﹒７０元 升３﹒５５％

京東健康（０６６１８） ７８﹒７０元 升７﹒１５％

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（ｋｓ）

