《異動股》金軟（３８８８）插近一成四，中期少賺九成八

《經濟通通訊社２５日專訊》金軟（０３８８８）現價跌１３﹒５６％，報３４﹒１元，盤

中低見３３﹒６５元，失守十天平均線（３６﹒４４０元）及廿天平均線（３６﹒４２８元）該

股成交約４５８萬股，涉資１﹒６３億元。

金山軟件公布，集團截至２０２１年６月３０日止六個月純利１﹒６５億元人民幣，按年跌

９８﹒２％；每股基本盈利０﹒１２元人民幣；不派中期息。

期內，來自持續經營業務溢利４﹒５３億元人民幣，按年跌２８﹒５８％；毛利２５﹒２４

億元人民幣，按年升１６﹒１８％。

截至２０２１年６月３０日止第二季度，純利４８６６﹒４萬元人民幣，按年跌９９﹒４７

％；每股基本盈利０﹒０４元人民幣；來自持續經營業務溢利１﹒５３億元人民幣，按年跌４４

﹒２３％；毛利１２﹒０８億元人民幣，按年升０﹒４７％。

其他ＳａａＳ股受捧，明源雲（００９０９）升５﹒３４％，報３２﹒５５元，以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅１５﹒２２％。中國有贊（０８０８３）升４﹒０５％，報０﹒７７

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒４５％。移卡（０９９２３）升２﹒６％，報３

３﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒９９％。

現時，恆生指數報２５９１３，升１８５點或升０﹒７２％，主板成交１７４﹒３６億元。

國企指數報９１８９，升９０點或升１﹒００％。恆生科技指數報６６２２，升１７６點或升２

﹒７３％。

即月期指新報２５８８０，升２４２點，低水３４點。即月國指期貨報９１８５，升１２０

點，低水５點。即月科指期貨新報６６０６，升１６６點，低水９點。

上證綜合指數報３５１２，跌２點或跌０﹒０６％，成交５８０﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１４６２４，跌３９點或跌０﹒２７％，成交７３２﹒９０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金軟 （０３８８８） ３４﹒１０元 跌１３﹒５６％

金蝶 （００２６８） ２７﹒９０元 跌１﹒２４％

中軟 （００３５４） １４﹒０８元 升３﹒８３％

明源雲 （００９０９） ３２﹒５５元 升５﹒３４％

微盟 （０２０１３） １０﹒９０元 升１﹒３０％

阜博 （０３７３８） ７﹒７５元 跌０﹒１３％

中國有贊（０８０８３） ０﹒７７元 升４﹒０５％

移卡 （０９９２３） ３３﹒６０元 升２﹒６０％

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（ｐｌ）

