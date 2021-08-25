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即市新聞

25/08/2021 12:45

《午市前瞻》港股再先升後跌，專家指投資者近來偏向短線操作

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恆生指數半日收市報２５６３４，跌９３點或０﹒３６％，主
板成交９７０﹒３９億元。恆生中國企業指數報９０４７，跌５１點或０﹒５６％。恆生科技指
數報６４３９，跌６點或０﹒１％。

＊張智威：網絡醫療長線向好，短線可炒但水位不高＊

　　恆指未能延績升幅，再度先升後回軟。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，
雖然本周未見有大型監管消息流出，但投資者看法仍然偏淡，大市或個股稍有回升便隨即沽貨獲
利，未敢作長線投資。張智威分析，大市偏弱，恆指一反彈至保力加通道中軸約２６０００點關
口便轉頭向下，所以支持位再次位於下線附近，約２５２００點水平。
　　京東健康（０６６１８）及阿里健康（００２４１）本周都錄得不錯升幅，張智威長線都看
好互聯網醫療行業，認為是大勢所趨，但短期則受監管陰霾影響。若現時以短線操作為主，京東
健康可於７８元買入，目標看上８１元，７５元需止蝕。阿里健康（００２４１）可於１１﹒２
買入，目標１２﹒８元，跌至１０﹒８元需止蝕。
　　另鑒於內地集中水災後重建，建材價格上升，張智威指可多留意水泥板塊，推薦中國建材（
０３３２３），看好其低市盈率及高股息率，認為現價可入，目標看上１１元，穿８﹒７元就要
離場。（ｌｃ）

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