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25/08/2021 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒６億人幣跌約七成，買中國電力沽李寧

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港股上日急升逾六百點，今日整固。恆指高開２０２點，報２
５９３０點。最高升２５４點報２５９８２點，最低跌１７９點報２５５４８點，最終收報２５
６９３點，跌３３點或０﹒１３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６億元人民幣，減少７０﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是中國電力（０２３８０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）；淨
賣出最多的依次是李寧（０２３３１）、金山軟件（０３８８８）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１６３３﹒４億元減少４﹒９％。其中港股通成交３５８﹒７億元，佔總成交
２２％。

＊匯豐研究唱好中國電力＊

　　中國電力升８﹒８７％報３﹒０７元，北水淨買入２﹒７億元。匯豐研究發表研究報告，指
中國電力風能及太陽能業務成果豐碩，業務純利各按年升３７％及２１％，帶動其半年純利按年
升１７％，與預期一致。該行亦認為「十四五」規劃關於新能源的具體目標有利中國電力業務，
故將評級由「持有」上調至「買入」，目標價由１﹒６元升至２﹒７元。
　　騰訊控股升０﹒５５％報４７４﹒６元，北水淨買入２﹒５億元。香港交易所升０﹒１６％
報４９１元，北水淨買入１﹒９億元。

＊金山軟件績差股價急跌＊

　　金山軟件股價急跌２１﹒０４％報３１﹒１５元，北水淨賣出２﹒９億元。金軟截至２０２
１年６月３０日止六個月純利１﹒６５億元人民幣，按年跌９８﹒２％；每股基本盈利０﹒１２
元人幣；不派中期息。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國電力　　　　（０２３８０）　　　　　　２﹒６５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　２﹒５２
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　１﹒９１
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　０﹒８４
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　０﹒７１

　　淨沽出最多港股：
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　－６﹒２６
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　　－２﹒９２
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒３４
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒１８
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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