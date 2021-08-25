《美元走勢－羅明立》期待央行年會釋更多清晰信息，小注做多美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８８ １０９﹒５９ １０９﹒７５

歐元╱美元 １﹒１７５９ １﹒１７３１ １﹒１７３５

英鎊╱美元 １﹒３７３３ １﹒３７０５ １﹒３７０６

美元╱瑞郎 ０﹒９１５３ ０﹒９１１６ ０﹒９１４４

美元╱港元 ７﹒７８９０ ７﹒７８２１ ７﹒７８４０

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《美元走勢》德國第二季度未季調ＧＤＰ按年上漲９﹒８％，高於預期與第一季。該季度在

疫苗接種及區內部分國家放開邊境管制，經濟復甦動力保持，但近期再有變種病毒擴散，供應鏈

的中斷及價格上漲的問題，第三季增長或會放緩。

星期二（２４日）非美貨幣繼續反彈，不過高位開始有壓力，市場對美聯儲退市的態度未敢

確定，特別是近期美國經濟數據有所回落，令觀望態度增加，全球央行年會是投資者期待更多清

晰信息的時間點，可小注做多美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７６０ １﹒３６００ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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