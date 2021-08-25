  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2021 15:41

《美元走勢－羅明立》期待央行年會釋更多清晰信息，小注做多美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８８　　　１０９﹒５９　　　１０９﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５９　　　１﹒１７３１　　　１﹒１７３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７３３　　　１﹒３７０５　　　１﹒３７０６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５３　　　０﹒９１１６　　　０﹒９１４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８９０　　　７﹒７８２１　　　７﹒７８４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》德國第二季度未季調ＧＤＰ按年上漲９﹒８％，高於預期與第一季。該季度在
疫苗接種及區內部分國家放開邊境管制，經濟復甦動力保持，但近期再有變種病毒擴散，供應鏈
的中斷及價格上漲的問題，第三季增長或會放緩。
　　星期二（２４日）非美貨幣繼續反彈，不過高位開始有壓力，市場對美聯儲退市的態度未敢
確定，特別是近期美國經濟數據有所回落，令觀望態度增加，全球央行年會是投資者期待更多清
晰信息的時間點，可小注做多美元。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３７６０　　　１﹒３６００　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/08/2021
【海底撈唔好撈】中期扭虧係績佳？專家分析三大原因海底撈升唔起！
FOCUS25/08/2021
【FOCUS】新冠溯源報告「未有定論」　拜登或弄巧成拙
財經熱話25/08/2021
安踏半年純利倍升增派息 惟大行睇淡股價跌逾半成
開市Good Morning25/08/2021
熊麗萍：科技股反彈　關鍵看能否升破前高位
中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟　滬指兩日累彈2.5%
財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金