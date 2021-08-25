【新冠肺炎】本港新增５宗輸入個案，當中３人帶變種病毒株

《經濟通通訊社２５日專訊》本港今日新增５宗輸入個案，涉及３女２男，年齡介乎１歲至

６１歲，分別由菲律賓、杜拜、巴基斯坦及法國抵港，當中２人已接種兩劑新冠疫苗，另有３人

帶有Ｌ４５２Ｒ變種病毒株。至今本港個案累計１２０７５宗，包括１２０７４宗確診個案和一

宗疑似個案。今日錄得初步確診少於５宗。

３名帶有變種病毒的患者均是幼童，包括兩名分別２歲及１歲的男童，他們在本月２２日由

巴基斯坦抵港，於本月２１日發病。另一名確診的３歲女童，在本月１９日由法國抵港，在尖沙

咀香港喜來登酒店檢疫期間確診，她在本月２３日發病。

另外，衞生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名４２歲女病人。她於８月

１３日離港前往英國，８月１６日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵。中心正

繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地

方（沙田穗禾路８號穗禾苑詠昌閣）會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地

方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。（ｂｉ）

