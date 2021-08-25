【夜期時段】即月期指最新報２５６８６點，升６點，低水８點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６７６點，跌４點，低水１８

點，最新報２５６８６點，升６點，低水８點，合約成交７０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０７０點，跌５點，低水６點，最新報９０７８點，升３

點，高水２點，合約成交７８４張。



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