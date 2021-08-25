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25/08/2021 18:42

小米（０１８１０）斥７７３７萬美元收購自動駕駛技術公司

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）公布，收購自動駕駛技術公司
Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈ　Ｌｉｍｉｔｅｄ全部已發行股本，總代價為７７３７萬元（
美元．下同）（約６﹒０３億港元）。
　　集團表示，今日與相關訂約方訂立普通股購買協議，有條件同意收購而各普通股股東賣方有
條件同意出售１﹒２５億股普通股，為Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈ交割後全部已發行股本
的７１﹒１６％。普通股購買協議下總代價為約６２４７萬元，其中約９５０萬元以現金償付，
約５２９７萬元配發及發行列作繳足的代價股份償付。
　　另外，集團已於８月３日與有關訂約方簽訂優先股購買協議，Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ　
Ｔｅｃｈ的各優先股股東將向小米出售５０８５﹒４７萬股，佔Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ　
Ｔｅｃｈ的２８﹒８４％，總代價為１４９０萬元，代價以現金支付。
　　Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，是一家自動駕駛技術公司，專注於為
高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）和自動駕駛應　用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧
軟件解決方案，２０２０年稅後虧損為１１９１﹒４萬元人民幣。
　　董事認為，目標公司擁有較強的技術儲備和研發能力，為高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）和
自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案，能夠增強集團在智能
電動汽車業務上的核心技術能力。（ａｃ）

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