小米（０１８１０）斥７７３７萬美元收購自動駕駛技術公司

《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）公布，收購自動駕駛技術公司

Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ Ｔｅｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ全部已發行股本，總代價為７７３７萬元（

美元．下同）（約６﹒０３億港元）。

集團表示，今日與相關訂約方訂立普通股購買協議，有條件同意收購而各普通股股東賣方有

條件同意出售１﹒２５億股普通股，為Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ Ｔｅｃｈ交割後全部已發行股本

的７１﹒１６％。普通股購買協議下總代價為約６２４７萬元，其中約９５０萬元以現金償付，

約５２９７萬元配發及發行列作繳足的代價股份償付。

另外，集團已於８月３日與有關訂約方簽訂優先股購買協議，Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈ的各優先股股東將向小米出售５０８５﹒４７萬股，佔Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈ的２８﹒８４％，總代價為１４９０萬元，代價以現金支付。

Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ Ｔｅｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ，是一家自動駕駛技術公司，專注於為

高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）和自動駕駛應 用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧

軟件解決方案，２０２０年稅後虧損為１１９１﹒４萬元人民幣。

董事認為，目標公司擁有較強的技術儲備和研發能力，為高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）和

自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案，能夠增強集團在智能

電動汽車業務上的核心技術能力。（ａｃ）

