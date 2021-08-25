《再戰明天》拜登白宮晤以色列總理，中石油（８５７）等派成績表

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登與以色列總理會晤，及中石油（００８５７）等

公布業績，料為明日市場焦點。



＊拜登白宮晤以色列總理＊



各國重要經濟活動方面，拜登與以色列總理貝內特在白宮舉行會談。本港時間明日

１１：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一場經濟學家圓桌論壇。

數據方面，２６日４：００ｐｍ，歐元區公布７月貨幣供應Ｍ３，年率料由８﹒３％降至７

﹒６％。４：３０ｐｍ，香港公布７月出口，年率料由３３％降至２６﹒８％；７月進口，年率

料由３１﹒９％降至２６﹒９％；７月貿易收支料由負４０５億港元收窄至３４８億港元。

８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由４﹒３％升上６％；第二季個人消費

支出核心指數季率料由２﹒５％升上６﹒１％；第二季個人消費料由１１﹒４％升上１２﹒２％

；首次申請失業救濟金人數料由３５萬升至３５萬；連續申請失業救濟金人數料由２８２萬降至

２７６萬；首次申請失業救濟金人數料由３５萬升至３５萬。１１：００ｐｍ，美國公布８月堪

薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由３０降至２５。



＊本港公布貿易收支＊



在本港，明日公布業績的公司有：石藥（０１０９３）、中國光大（００１６５）、申洲

（０２３１３）、平保（０２３１８）、翰森（０３６９２）、眾安在綫（０６０６０）、中石

油等。（ｈｌ）

