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即市新聞

25/08/2021 20:04

《再戰明天》拜登白宮晤以色列總理，中石油（８５７）等派成績表

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登與以色列總理會晤，及中石油（００８５７）等
公布業績，料為明日市場焦點。
　
＊拜登白宮晤以色列總理＊
　
　　各國重要經濟活動方面，拜登與以色列總理貝內特在白宮舉行會談。本港時間明日
１１：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一場經濟學家圓桌論壇。
　　數據方面，２６日４：００ｐｍ，歐元區公布７月貨幣供應Ｍ３，年率料由８﹒３％降至７
﹒６％。４：３０ｐｍ，香港公布７月出口，年率料由３３％降至２６﹒８％；７月進口，年率
料由３１﹒９％降至２６﹒９％；７月貿易收支料由負４０５億港元收窄至３４８億港元。
　　８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由４﹒３％升上６％；第二季個人消費
支出核心指數季率料由２﹒５％升上６﹒１％；第二季個人消費料由１１﹒４％升上１２﹒２％
；首次申請失業救濟金人數料由３５萬升至３５萬；連續申請失業救濟金人數料由２８２萬降至
２７６萬；首次申請失業救濟金人數料由３５萬升至３５萬。１１：００ｐｍ，美國公布８月堪
薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由３０降至２５。

＊本港公布貿易收支＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：石藥（０１０９３）、中國光大（００１６５）、申洲
（０２３１３）、平保（０２３１８）、翰森（０３６９２）、眾安在綫（０６０６０）、中石
油等。（ｈｌ）

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