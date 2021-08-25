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25/08/2021 11:18

【新冠疫苗】復星：復必泰疫苗正按正常程序推進，冀早日國內上市

　　《經濟通通訊社２５日專訊》最近美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）已就德國
ＢｉｏＮＴｅｃｈ公司與輝瑞藥廠合作研發的新冠疫苗，批出全面使用授權，復星國際
（００６５６）董事長郭廣昌表示，集團的復必泰疫苗一直得到國家多個部門大力支持，相關事
項正按正常程序推進，他指復必泰疫苗於美國獲正式批準，具有里程碑意義，非常期待能在國內
早日上市。
　　執行董事、聯席ＣＥＯ徐曉亮表示，集團旗下復星旅文（０１９９２）受疫情影響較多，復
星旅文今年上半年收入按年跌３８﹒６％至２７﹒８１億元人民幣，隨著疫情於各地改善，旅遊
情況出現好轉的情況，雖然收入下降，但比較去年同期，期內的現金流轉正，認為相關的財務情
況保持健康。
　　執行董事、高級副總裁ＣＦＯ龔平表示，復星旅文的業務正在良性增長，預期復星旅文將於
今年下半年或明年出現強勁反彈，並預計復星國際今年全年的派息會較去年為高，集團在今年上
半年增持復星醫藥（０２１９６）接近１０億元人民幣，對復星醫藥充滿信心，未來也願意繼續
增持，但增持需視乎情況而定。
　　徐曉亮續指，集團旗下的ＣｌｕｂＭｅｄ早前制定了到２０２３年底前新開１６家度假村的
計劃，其中８個新開的度假村位於中國。該計劃在今年上半年如期執行，今年３月已新開一家塞
席爾精選度假村，亦將開設麗江復遊城的ＣｌｕｂＭｅｄ麗江度假村及長白山度假村等，未來三
年，ＣｌｕｂＭｅｄ計劃在全球翻新及擴容１２個度假村。（ｂｎ）

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