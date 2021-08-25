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25/08/2021 18:20

【小米業績】小米次季經調整淨利潤升８７％至６３億人幣，勝預期

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）公布，截至２０２１年６月３０日止第二
季純利８２﹒６８億元（人民幣．下同）按年升８３﹒８２％，每股盈利約０﹒３３分；非國際
財務報告準則的經調整淨利潤為６３﹒２２億元，按年升８７﹒４％，勝預期。期內收入
８７７﹒８９億元升６３﹒９８％，毛利１５１﹒４８億元升９６﹒６９％。集團指，次季總收
入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。
　　集團表示，第二季度，智能手機收入達到５９１億元，按年增長８６﹒８％；全球智能手機
出貨量達到５２９０萬部，按年增長８６﹒８％。根據Ｃａｎａｌｙｓ數據，小米的智能手機全
球市佔率達到１６﹒７％，首次晉升全球第二；其中，中國內地市佔率提升至１６﹒８％，排名
第三。
　　另外，第二季度互聯網服務收入達到７０億元，創下歷史新高，收入按年增長１９﹒１％。
２０２１年６月，ＭＩＵＩ月活躍用戶數按年增長３２﹒１％至４﹒５４億。其中，中國內地月
活躍用戶數達到１﹒２４億，按年增長１３％，較第一季淨增５３０萬。
　　第二季境外市場收入達到４３６億元，亦創下歷史新高，按年增長８１﹒６％。（ａｃ）

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