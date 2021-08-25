【國安立法】消息：警方國安處去信支聯會要求提交資料

《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，警方國安處根據《港區國安法》第４３條，去信支聯

會約１０名董事和幹事，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤等，要求提交資料。

有報道指，支聯會常委前日通過決議解散支聯會。副主席鄒幸彤表示，不便公開常委討論內

容，又指如果支聯會要解散，仍要會員大會通過決定。（ｈｙ）（ｚｚ）



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