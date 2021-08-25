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25/08/2021 12:14

丘鈦（１４７８）中期純利升７０﹒１％至５﹒７１億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》丘鈦（０１４７８）公布，截至２０２１年６月３０日止半年
，純利５﹒７１億元（人民幣．下同），按年升７０﹒１１％，每股盈利４８﹒５分，不派息。
　　期內收益９３﹒３６億元，按年升６﹒０６％；毛利１０﹒８３億元，按年升
４７﹒９２％。（ｈｙ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司正式通告

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