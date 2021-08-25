丘鈦（１４７８）中期純利升７０﹒１％至５﹒７１億人幣，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》丘鈦（０１４７８）公布，截至２０２１年６月３０日止半年
，純利５﹒７１億元（人民幣．下同），按年升７０﹒１１％，每股盈利４８﹒５分，不派息。
期內收益９３﹒３６億元，按年升６﹒０６％；毛利１０﹒８３億元，按年升
４７﹒９２％。（ｈｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司正式通告
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動
|財經熱話25/08/2021
【海底撈唔好撈】中期扭虧係績佳？專家分析三大原因海底撈升唔起！
|FOCUS25/08/2021
【FOCUS】新冠溯源報告「未有定論」 拜登或弄巧成拙
|財經熱話25/08/2021
安踏半年純利倍升增派息 惟大行睇淡股價跌逾半成
|開市Good Morning25/08/2021
熊麗萍：科技股反彈 關鍵看能否升破前高位
|中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟 滬指兩日累彈2.5%
|財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰