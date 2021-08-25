丘鈦（１４７８）中期純利升７０﹒１％至５﹒７１億人幣，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》丘鈦（０１４７８）公布，截至２０２１年６月３０日止半年

，純利５﹒７１億元（人民幣．下同），按年升７０﹒１１％，每股盈利４８﹒５分，不派息。

期內收益９３﹒３６億元，按年升６﹒０６％；毛利１０﹒８３億元，按年升

４７﹒９２％。（ｈｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司正式通告



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