《小傳日記》契媽沽轉買，京東好世界；教育佬反彈，新東方至盞！

《小傳日記》隔晚美股造好，中概股大反彈，香江魚缸氣氛亦繼續樂觀！朝早高開成兩百點

，一班科網佬勢如破竹咁，之但係兩萬六阻力認真勁，恆指一到兩萬六關水平就受壓倒跌，睇來

二萬六關口短時間內難以攻破。

契媽Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ之前幾個月一直因為神州監管拋售中國股票，旗下ＡＲＫＱ近

日終於重建中概股倉位，響周一（２３日）掃入京東ＡＤＲ，京東系開心飛高，京東集團

（０９６１８）踢高５巴仙，報２９４銀；京東健康（０６６１８）中期經調整盈利增八成，升

逾３巴仙，報７５﹒８銀；京東物流（０２６１８）彈高近６巴仙，報２８﹒３５銀。

其餘科網股今朝係威係勢，不過好快洩咗度氣，ＱＱ（００７００）升近１巴仙，報

４７４﹒６銀；美團（０３６９０）走上逾２巴仙，報２２７銀；小米（０１８１０）走高近半

巴仙，報２５﹒３５銀；阿里巴巴（０９９８８）腳軟逾１巴仙，報１６４﹒１銀

大市倒跌，除咗因為重磅科網佬唔爭氣，一班藍戰士績後走低都搞到恆指呆呆滯滯。安踏體

育（０２０２０）放榜後畀建銀國際同中銀國際降「他屐」，全日唔見近７巴仙，報１５９﹒５

銀；瑞信狠劈海底撈（０６８６２）三成六「他屐」，指佢翻檯率下降盈利前景麻麻，海底撈走

低近３巴仙，報２７﹒９５銀。

隔晚新東方美股急彈兩成六，即使上海發布教育雙減細則，表明校外培訓收費納入政府指導

價管理，教育佬照樣齊齊超跌反彈。香江新東方受帶挈（０９９０１）反彈近一成三，報

１５﹒４８銀。新東方在綫（０１７９７）升逾２巴仙，報４﹒２９銀；天立（０１７７３）走

高逾３巴仙，報２銀；希望教育（０１７６５）同升逾３巴仙，報１﹒３５銀。

魚缸連續兩日反彈逾８００點後又開始回吐，今朝好淡攻防下亦反映淡友力量仍然佔優，兩

萬六阻力大，估計恆指今次反彈都打唔穿呢一關。



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

