快手次季虧損收窄至７０﹒４億人幣，經調整虧損４７﹒７億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》快手（０１０２４）公布，截至今年６月底止第二季度，錄得
虧損收窄至７０﹒３６億元（人民幣．下同），去年同期錄得虧損３７５﹒９９億元，每股基本
虧損１﹒７１元。
期內，經調整虧損淨額４７﹒７億元，去年同期錄得虧損１９﹒３８億元。收入
１９１﹒３９億元，按年升４８﹒８％；毛利８３﹒８５億元，按年升８９％。（ｈｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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