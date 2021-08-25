快手次季虧損收窄至７０﹒４億人幣，經調整虧損４７﹒７億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》快手（０１０２４）公布，截至今年６月底止第二季度，錄得

虧損收窄至７０﹒３６億元（人民幣．下同），去年同期錄得虧損３７５﹒９９億元，每股基本

虧損１﹒７１元。

期內，經調整虧損淨額４７﹒７億元，去年同期錄得虧損１９﹒３８億元。收入

１９１﹒３９億元，按年升４８﹒８％；毛利８３﹒８５億元，按年升８９％。（ｈｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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