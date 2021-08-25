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即市新聞

25/08/2021 16:36

《輪證國度－劉嘉寳》科技股進一步反彈，期結前恒指或區間反覆

　　《輪證國度》港股恆指上周五（２０日）最多曾跌７３５點，跌至２４５８１點創本年低位
。與２月份高位比較，已向下跌逾兩成。本周恆指迎來反彈，周二（２４日）收報２５７２７點
，全日高位收市，升６１８點，但恆指５０天線跌穿２５０天線，出現「死亡交叉」訊號，過往
數據顯示死亡交叉出現後往往只是中短線反彈，投資者宜作短線部署和審慎控制注碼。下周為八
月期結日，預計本日（２５日）將開始進行轉倉活動，指數經歷上周大幅回落後，預計恆指或於
２４８００－２５８００區間反覆。
　　外圍方面，則可留意全球央行年會及鮑威爾將於本港時間周五晚上１０時的發表講話，市場
關注會否釋出暗示減少買債信息。
　　科技股進一步反彈，北水上日錄得１９﹒３６億元淨買入騰訊（００７００），但整體還未
脫離弱勢，騰訊周三高開４９１﹒６元，其後股價偏軟，收市報
４７４﹒６元。
　　投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購２２００８，行使價５７５﹒５元，實際槓桿６
﹒９倍，引伸波幅４１﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０１月２６日到期。
　　相反，看淡則可留意騰訊沽２４８５３，行使價３６７﹒８元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波
幅４６﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年０１月２４日到期。
　　小米（０１８１０）已成為全球出貨量第二大智慧手機製造商，並將於本周三發布中期業績
，績前獲逾半大行仍給予該股買入或增持評級。
　　投資者如看好小米股價走勢，可留意小米購１７７２２，行使價２９﹒０５元，實際槓桿７
﹒５倍，引伸波幅４６﹒１％，換股比率１０兌１，２０２１年１１月２５日到期。
　　相反，看淡則可留意小米沽２２５７２，行使價２１﹒６５元，實際槓桿３﹒８倍，引伸波
幅５５﹒３％，換股比率１０兌１，２０２２年０１月１８日到期。
《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁　劉嘉寳》

註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
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