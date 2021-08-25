《鍾之日記》京東重獲青睞，金山績後捱沽

《鍾之日記》８月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股向好，中概股大反彈，納指及標普５００指數齊創紀錄新高兼收市新高，並連升第

四日。香江魚缸今日卻無力再升，微跌收市。恆指高開２０２點後曾見２５９８２點全日高，但

二萬六遇阻，大市掉頭倒跌，恆指收市跌３３點或０﹒１３％，報２５６９３點。全日成交

１６３３﹒４億元。

人民銀行今日進行５００億元人民幣７天期逆回購，結束連續１７個交易日開展的百億逆回

購，公開市場放水４００億人幣，水漲船高，滬深股市錄三連升，滬綜指全日收升０﹒７４％，

報３５４０﹒３８點，惟科創５０指數急跌２﹒２３％。兩市全日成交１３１４４億人民幣，按

日減少６﹒７％，連續第２６個交易日成交破萬億。外資連續三日淨流入，今日流入３４億人民

幣。



＊契媽又掃貨，京東行大運＊



女股神「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ就像最近的天氣一樣，說變就變，上周才聲稱中國

監管整頓與科技創新戰略不符，已經沽清中概股，但旗下ＥＴＦ竟在本周一（２３日）購回

１６﹒４９萬股京東美股，旗下ＡＲＫＦ及ＡＲＫＱ最新分別持有９９萬股及１１５萬股京東美

股，折算總值逾１１億元。

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ表示，就長遠而言，她對中國的樂觀程度高於悲觀。她認為，政府

是在推出更多的規定和監管，而其根本性不是要阻止增長和進步。她又透露，她的基金對中國企

業進行了梳理，研究出了哪些公司的業務投政府所好，目前正整合在百貨、物流及製造業中的倉

位。

京東系全升，京東集團（０９６１８）漲５％，京東物流（０２６１８）更升６％，京東健

康（０６６１８）升３﹒２％。惟其中新經濟股表現仍平平，騰訊控股（００７００）升

０﹒６％，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒４％。



＊遊戲獲批無期，金軟市值蒸發兩成＊



雷軍旗下金山軟件（０３８８８）公布半年業績，純利僅１﹒６５億元人民幣按年暴跌超過

９８％，不派中期息。金山軟件重點業務是遭官媒多次批評的網遊領域，金軟執行董事兼首席財

務官吳育強在業績發布會上表示，由於內地收緊遊戲行業的監管，原定在５月上線的重點新作

《劍網３》懷舊版仍未有取得版號，故對上半年遊戲業務有較大的負面影響。

花旗發表報告指，金山軟件第二季業績基本符合預期，但遊戲營收同比下降２２％，報告擔

心，公司新遊戲面臨審批及發布推遲的風險，今年下半年遊戲業務可能停止增長，外加研發人才

的招募成本上漲，下調公司今後三年的盈利預期，並下調了公司的目標價。

金山軟件今日跌２１﹒０４％，報３１﹒１５元，失守多條主要平均線。



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