【阿富汗局勢】美撤軍期限不變，塔利班籌新政府及與中國大使會面

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登表明，美國正按計劃在８月３１日的最後期限前

完成撤離行動，又稱愈早完成愈好。五角大樓表示，月底撤軍期限沒有改變，相信有能力在限期

前，把所有美國人撤走；又指可能需要更多軍事基地，安置從阿富汗撤出的人。

七大工業國領袖召開視像會議，討論阿富汗局勢，會後聲明指，當務之急是確保七國公民以

及曾經與七國合作的阿富汗人安全撤離。聲明又指，未來政府的合法性取決於塔利班採取哪種方

式履行國際義務和承諾。



＊塔利班敦促美國不要鼓勵阿富汗人民離開＊



塔利班控制喀布爾後舉行第二場記者會。發言人警告，西方國家軍隊不要延長８月３１日撤

軍的最後期限。他又說，塔利班已忘記過去的一切，沒有報復目標的名單。由於喀布爾局勢混亂

，塔利班不再允許阿富汗民眾前往機場。他更敦促美國不要鼓勵阿富汗人民，尤其是醫生、工程

師和受過教育的精英，離開自己的國家。他亦促請外國大使館不要關閉或停止運作，強調駐阿富

汗外交官的安全得到保障。英國廣播公司報道，連日來至少有７０７００人從喀布爾機場撤走。

阿富汗傳媒報道，正著手組建政府的塔利班已任命財政部長、代理內政部長及國家安全局長

。美國傳媒報道，塔利班將成立一個由１２人組成的委員會治理國家，成員包括塔利班主管政治

事務的巴拉達爾、塔利班創始人奧馬爾的長子雅各布和高層成員哈卡尼；還有前總統卡爾扎伊、

阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉等人；也打算把前政府一些成員納入委員會。

此外，據俄羅斯塔斯社報道，塔利班代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行，雙方討

論了阿富汗當前局勢和中國使館安全等問題。（ｃｔ）

