【大國博弈】美國氣候變化問題特使克里據報下月訪華

《經濟通通訊社２５日專訊》撳《路透》引述消息報道，美國氣候變化問題特使克里將在下

月訪華，是繼今年４月在上海進行為期三天的會談後第二度訪華。繼續努力將氣候變化議題，成

為兩國在緊張關係之中的一個可以密切合作的領域。

有報道亦指出，克里將於下個月訪問印度，商討兩國的清潔能源夥伴關係。（ｃｔ）

