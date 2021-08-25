【大國博弈】美國氣候變化問題特使克里據報下月訪華

《經濟通通訊社２５日專訊》撳《路透》引述消息報道，美國氣候變化問題特使克里將在下
月訪華，是繼今年４月在上海進行為期三天的會談後第二度訪華。繼續努力將氣候變化議題，成
為兩國在緊張關係之中的一個可以密切合作的領域。
有報道亦指出，克里將於下個月訪問印度，商討兩國的清潔能源夥伴關係。（ｃｔ）
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