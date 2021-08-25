【新冠肺炎】全國昨新增確診２０宗，本土病例４宗上海佔２例

《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（２４日）報告新增確診病例２０

例，其中土病例４例（上海２例，江蘇１例，雲南１例）；境外輸入病例１６例；無新增死亡病

例；新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治愈出院病例７９例，解除醫學觀察的密切接觸者３６９０人，重症病例較前一日

減少５例。境外輸入現有確診病例７０８例（其中重症病例６例），現有疑似病例１例。累計確

診病例８１５５例，累計治愈出院病例７４４７例，無死亡病例。

截至昨日，全國報告現有確診病例１５７５例（其中重症病例１４例），累計治愈出院病例

８８４９６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９４７０７例，現有疑似病例１例

。累計追蹤到密切接觸者１１５９４７７人，尚在醫學觀察的密切接觸者３１７１８人。

全國報告新增無症狀感染者１１例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例３例（均為境外輸

入）；當日解除醫學觀察２３例（境外輸入１８例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４７６例（

境外輸入３９５例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８０７０例。其中，香港特別行政區１２０６９例（出

院１１７６８例，死亡２１２例），澳門特別行政區６３例（出院５９例），台灣地區

１５９３８例（出院１３６２１例，死亡８２９例）。（ｗｌ）

