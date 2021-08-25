【大國博弈】美貿易代表戴琪與美商業團體會談，重申美中貿易重要

《經濟通通訊社２５日專訊》據美國貿易代表辦公室官網公布，美國貿易代表與美中貿易全
國委員會等美國兩大商業團體負責人２４日舉行視頻會議，美國貿易代表戴琪稱，美國正在對美
中貿易政策進行全面評估，並重申了美中貿易關系的重要性。
８月初，美中貿易全國委員會致信美國財政部長耶倫和貿易代表戴琪，敦促美國政府擴大雙
邊貿易並取消此前因貿易摩擦加徵的關稅。（ｃｔ）
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