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25/08/2021 08:45

【大國博弈】王毅與荷蘭外交大臣通話，批美方病毒溯源有政治目的

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國務委員兼外長王毅與荷蘭外交大臣卡格通電話時，提到新冠
病毒溯源工作及阿富汗局勢。
　　王毅批評美國，無視和拋棄世衛組織專家經過辛勤勞動得出的研究報告，要求情報機構限時
拿出所謂「溯源結論」，本身就是一種反科學的做法，所謂的「結論」勢必服務美國自身政治目
的，並會嚴重干擾國際抗疫合作，希望各國在溯源問題上堅持科學、客觀立場，支持在已經發現
早期病例的多國多地開展更為廣泛的溯源研究。

＊讚賞荷蘭向聯合國阿富汗人道基金提供新援助＊

　　王毅又批評美國是阿富汗問題的始作俑者，不應一走了之，也不應想著實施甚麼制裁。當務
之急是處理好喀布爾機場的亂局，同時向阿富汗提供必要的經濟、民生、人道等緊急援助，採取
實際行動幫助阿富汗實現平穩過渡，這是美方應當承擔的責任，期望歐方也能為阿富汗的和平穩
定與發展做出積極貢獻，讚賞荷蘭向聯合國阿富汗人道基金提供新的援助。
　　在談到雙邊關係時，王毅表示，中方視荷蘭為中歐合作的「門戶」，歡迎荷方進一步擴大對
華貿易投資，也期待荷方繼續為中國企業提供開放透明的營商環境。中方正全力籌備明年初的北
京冬奧會，中荷雙方應共同抵制將體育政治化的作法。（ｊｔ）

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