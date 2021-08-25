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25/08/2021 16:21

【新冠肺炎】台灣本土零確診，近４個月以來首見

　　《經濟通通訊社２５日專訊》台灣今日新增一宗輸入個案，並無錄得本土個案，是自５月９
日、近４個月以來首次本土零確診；另新增一宗死亡個案，涉及一名７０多歲女子，有慢性疾病
及其他確診個案接觸史。
　　台灣目前累計１５９３９宗確診、８３０人染疫亡。（ｊｔ）

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