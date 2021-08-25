  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2021 09:23

【中概焦點】拼多多績後飆２２％，次季轉賺２４億人幣惟營收稍遜

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地綜合電商平台拼多多公布第二季財報，按美國會計通用準
則，第二季實現淨利潤２４﹒１億元（人民幣．下同），每股收益為１﹒６９元，上年同期淨虧
損近９億元。這也是繼２０２０年第三季度首次盈利後，公司第二次實現單季盈利。在非公認會
計準則下（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ），第二季歸屬於普通股股東的淨利潤為４１﹒３億元，去年同期
為淨虧損７７２０萬元；每股美國存托股攤薄淨利潤２﹒８５元（０﹒４４美元），去年同期為
虧損０﹒０６元。
　　營收方面，拼多多二季度營收２３０億元，同比增長８９％，不及市場預期２６４﹒４億。
截至２０２１年６月３０日，拼多多年度活躍買家數達到８﹒４９９億，單季新增２６１０萬，
平均月活躍用戶數達７﹒３８５億，佔年活躍買家數的８７％。
　　拼多多ＣＥＯ陳磊在業績電話會議上強調，最近出台了一系列針對數據安全的法律法規，這
個其實是對所有涉及數據的企業提供了一個可以參照的準則。中短期來看，根據業務形態的不同
，監管法規可能會對商業模式和廣告收入帶來一些影響，但對行業長期發展來說是一件好事。
　　在近期中國加強監管下，拼多多股價今年迄今累跌逾五成，高瓴二季度已大幅減持３３２萬
股拼多多，減倉比例逾３０％。
　　拼多多績後顯著反彈，周二（２４日）收漲２２﹒３％，報９９﹒１２美元。

＊成立百億農研專項，對短期每股收益有明顯影響＊

　　此外，拼多多宣布正式成立「百億農研專項」，以推動農業科技進步。公告指出，「百億農
研專項」可能會對股東的短期每股收益有明顯影響，但該計劃已經得到了董事會的支持和批准，
並將由董事長陳磊親自監督。陳磊指出，在農業領域的持續投入下，涉農產品成為平台增長最快
的品類。今年上半年，拼多多農（副）產品訂單量同比增長４３１％，單品銷量超過１０萬單的
農（副）產品超過４０００款，同比增長超過４９０％；單品銷量超過１００萬單的農（副）產
品達逾３０款。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟　滬指兩日累彈2.5%
財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
財經熱話24/08/2021
【再戀新經濟】阿里終止九連跌 京東受捧成交額急增逾1.4倍
財經熱話24/08/2021
【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊　惟黃師傅籲避生科股
財經熱話24/08/2021
京東次季業績勝預期　大行下調目標價無阻股價抽升
FOCUS24/08/2021
【FOCUS】《反制裁法》臨門暫緩　顯北京持久戰考量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金