【中概焦點】拼多多績後飆２２％，次季轉賺２４億人幣惟營收稍遜

《經濟通通訊社２５日專訊》內地綜合電商平台拼多多公布第二季財報，按美國會計通用準

則，第二季實現淨利潤２４﹒１億元（人民幣．下同），每股收益為１﹒６９元，上年同期淨虧

損近９億元。這也是繼２０２０年第三季度首次盈利後，公司第二次實現單季盈利。在非公認會

計準則下（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ），第二季歸屬於普通股股東的淨利潤為４１﹒３億元，去年同期

為淨虧損７７２０萬元；每股美國存托股攤薄淨利潤２﹒８５元（０﹒４４美元），去年同期為

虧損０﹒０６元。

營收方面，拼多多二季度營收２３０億元，同比增長８９％，不及市場預期２６４﹒４億。

截至２０２１年６月３０日，拼多多年度活躍買家數達到８﹒４９９億，單季新增２６１０萬，

平均月活躍用戶數達７﹒３８５億，佔年活躍買家數的８７％。

拼多多ＣＥＯ陳磊在業績電話會議上強調，最近出台了一系列針對數據安全的法律法規，這

個其實是對所有涉及數據的企業提供了一個可以參照的準則。中短期來看，根據業務形態的不同

，監管法規可能會對商業模式和廣告收入帶來一些影響，但對行業長期發展來說是一件好事。

在近期中國加強監管下，拼多多股價今年迄今累跌逾五成，高瓴二季度已大幅減持３３２萬

股拼多多，減倉比例逾３０％。

拼多多績後顯著反彈，周二（２４日）收漲２２﹒３％，報９９﹒１２美元。



＊成立百億農研專項，對短期每股收益有明顯影響＊



此外，拼多多宣布正式成立「百億農研專項」，以推動農業科技進步。公告指出，「百億農

研專項」可能會對股東的短期每股收益有明顯影響，但該計劃已經得到了董事會的支持和批准，

並將由董事長陳磊親自監督。陳磊指出，在農業領域的持續投入下，涉農產品成為平台增長最快

的品類。今年上半年，拼多多農（副）產品訂單量同比增長４３１％，單品銷量超過１０萬單的

農（副）產品超過４０００款，同比增長超過４９０％；單品銷量超過１００萬單的農（副）產

品達逾３０款。（ｗｌ）

