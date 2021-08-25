【人行操作】降準置換ＭＬＦ致人行縮表約萬億元，貨幣乘數創新高

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行近日公布的資產負債表顯示，截至７月末，中國央行

資產負債表總規模為３８萬億（人民幣．下同），相比上月末收縮約萬億。分析來看，７月人行

縮表的主要原因在於「對其他存款性公司債權」餘額下降，該科目下降９２８８億。具體看，則

是ＭＬＦ等結構性貨幣政策工具餘額下降，主要因為降準置換ＭＬＦ引致。

數據又顯示，７月末貨幣乘數為７﹒４１，環比上升０﹒２７，創出歷史新高。此前的峰值

為２０２０年８月的７﹒１６。貨幣乘數為基礎貨幣與貨幣供給量的擴張關係，貨幣乘數愈大，

表示央行釋出強力貨幣所能創造的貨幣供給增幅愈大。

在人行資產端，外匯佔款仍是佔比最大的科目。數據顯示，７月末人行外匯佔款餘額為

２１﹒２萬億，約佔央行總資產的六成。７月該科目增加１３﹒４億元，連續４個月為增加，但

幅度很小。資產端第二大的科目為「對其他存款性公司債權」，該科目代表人行將錢借給銀行後

，形成對銀行的債權，主要由逆回購、中期借貸便利（ＭＬＦ）、抵押補充貸款（ＰＳＬ）、常

備借貸便利（ＳＬＦ）、再貸款再貼現等貨幣政策工具操作形成。



＊若綠色再貸款規模較高，將帶動央行擴表＊



人行曾表示，降準導致的人民銀行資產負債表收縮，不但不會使貨幣供應量收緊，反而具有

很強的擴張效應，這與美聯儲等發達經濟體央行減少債券持有量的「縮表」是收緊貨幣正相反。

主要原因是，降低法定存款準備金率，意味著商業銀行被人行依法鎖定的錢減少了，可以自由使

用的錢相應增加了，從而提高了貨幣創造能力。

人行日前召開的金融機構貨幣信貸形勢分析座談會提出，以適度的貨幣增長支持經濟高質量

發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。市場機構預計，下半年碳

減排支持工具將推出，具體形式可能是綠色再貸款。從人行資產負債表的角度看，綠色再貸款將

計入「對其他存款性公司債權」。如果綠色再貸款規模較高，將從邊際上帶動央行擴表。

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