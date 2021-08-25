【政策解讀】財科院劉尚希：中國稅收仍有調節空間但不能過分倚重

《經濟通通訊社２５日專訊》中央財經委員會強調，要在高質量發展中促進共同富裕，構建

初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力

度並提高精準性。會議內容公布後，社會掀起關於通過調整稅收政策實現共同富裕的討論。中國

財政科學研究院院長劉尚希認為，若過於倚重稅收進行收入、財富再分配，很可能導致稅負加重

，經濟發展動力變弱；他認為稅收的作用不能否定，當前仍有發揮調節作用的空間，但不能當做

重點，不能把稅收作用估計過高。

劉尚希指出，共同富裕的充分必要條件是社會要保障所有的人獲得基本能力，群體性消費差

距的縮小應當是重中之重；在完善公共政策體系的同時，需要在共同富裕的基礎性制度上全面推

進改革，比如著力改革城鄉二元分治等制度。當前面臨的問題是，要擴大稅基，公平徵稅，嚴格

徵管。按照量能負擔原則，高收入多繳稅、低收入少繳稅，只能滿足基本生活的不繳稅。

不過投行大和稍早發表報告認為，雖然按官方的說法，三次分配定義上與稅收無關，但財政

赤字不斷擴大可能意味著新稅難以避免，何時開徵只是時間問題，而下一次的人大會議可能是一

個合理的時間點。（ｗｌ）

