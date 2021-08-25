  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2021 11:47

【政策解讀】財科院劉尚希：中國稅收仍有調節空間但不能過分倚重

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中央財經委員會強調，要在高質量發展中促進共同富裕，構建
初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力
度並提高精準性。會議內容公布後，社會掀起關於通過調整稅收政策實現共同富裕的討論。中國
財政科學研究院院長劉尚希認為，若過於倚重稅收進行收入、財富再分配，很可能導致稅負加重
，經濟發展動力變弱；他認為稅收的作用不能否定，當前仍有發揮調節作用的空間，但不能當做
重點，不能把稅收作用估計過高。
　　劉尚希指出，共同富裕的充分必要條件是社會要保障所有的人獲得基本能力，群體性消費差
距的縮小應當是重中之重；在完善公共政策體系的同時，需要在共同富裕的基礎性制度上全面推
進改革，比如著力改革城鄉二元分治等制度。當前面臨的問題是，要擴大稅基，公平徵稅，嚴格
徵管。按照量能負擔原則，高收入多繳稅、低收入少繳稅，只能滿足基本生活的不繳稅。
　　不過投行大和稍早發表報告認為，雖然按官方的說法，三次分配定義上與稅收無關，但財政
赤字不斷擴大可能意味著新稅難以避免，何時開徵只是時間問題，而下一次的人大會議可能是一
個合理的時間點。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/08/2021
安踏半年純利倍升兼增派息 惟大行睇淡股價跌逾半成
開市Good Morning25/08/2021
熊麗萍：科技股反彈　關鍵看能否升破前高位
中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟　滬指兩日累彈2.5%
財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
財經熱話24/08/2021
【再戀新經濟】阿里終止九連跌 京東受捧成交額急增逾1.4倍
財經熱話24/08/2021
【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊　惟黃師傅籲避生科股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金